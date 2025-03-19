بيربوك تدافع عن ترشيحها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

دافعت وزيرة الخارجية الألمانية المنتهية ولايتها، أنالينا بيربوك، عن قرار الحكومة الألمانية بترشيحها لرئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بدلاً من الدبلوماسية الألمانية البارزة، هيلجا شميد.

وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارتها للعاصمة اللبنانية بيروت، إن هذا التعيين يتم "على غرار العديد من أسلافها، الذين كانوا أيضًا وزراء خارجية سابقين أو رؤساء وزراء سابقين".

وأشارت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر إلى أهمية الجمعية العامة للأمم المتحدة "خصوصًا في هذه الأوقات العاصفة"، مؤكدة أن "الجمعية العامة تلعب دورًا مهمًا، خاصة في ظل تكرار حالات تعطيل القرارات التي يشهدها مجلس الأمن". وأضافت أنه لهذا السبب "نريد اتباع نهج العديد من الأسلاف الذين شغلوا هذا المنصب".

وفي الأصل، كان من المقرر أن ترشيح الدبلوماسية الألمانية المخضرمة، هيلجا شميد، لهذا المنصب. لكن تقرر لاحقًا أن يتم شغله بشخصية سياسية، ورُشحت بيربوك لتمثيل ألمانيا خلال دورة 2025/2026.

ومن المقرر أن يتم انتخابها في يونيو، على أن تتولى مهامها رسميًا في سبتمبر من هذا العام. وبحسب التفاهمات الداخلية في الأمم المتحدة، يُتوقع أن تكون عملية الانتخاب مجرد إجراء شكلي.

وكان الرئيس السابق لمؤتمر ميونخ للأمن والسفير الألماني الأسبق لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسجن، وجه انتقادات حادة لهذا القرار.

وفي تصريحات لصحيفة "تاجس شبيجل"، قال هويسجن "إنها وقاحة أن يتم استبدال أفضل دبلوماسية ألمانية وأكثرها خبرة دولية ليحل محلها شخصية في نهاية مسيرتها السياسية".

وفي تصريحات لصحيفة "راينيشه بوست"، قال هويسجن إن هذا الترشيح يعكس صورة سيئة عن السياسة الخارجية الألمانية.