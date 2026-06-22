وكيله: الجزيري لم يتلق راتب 5 أشهر ولم يفكر في شكوى الزمالك

علق حازم فتوح، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري، مهاجم الزمالك، على الأزمة الحالية بخصوص رغبة النادي في فسخ عقد موكله، مؤكدًا أن المهاجم التونسي لم يحصل على راتب 5 أشهر كاملة ولم يفكر في شكوى الزمالك لدى الاتحاد الدولي.

وقال حازم فتوح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «مودرن سبورت»: «عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات في الزمالك تواصل مع سيف الجزيري وأبلغه بعدم تواجده في النادي الموسم المقبل، وبالتالي أخبرت اللاعب بإبلاغ المسؤولين بالتواصل معي للحديث في هذا الأمر».

وأوضح: «الجزيري وافق على تخفيض 25% من عقده مع الزمالك مراعاة لظروف النادي، وهو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي لم يقدم شكوى ضد الأبيض للحصول على مستحقاته المتأخرة مثلما فعل كل الأجانب في الموسم الماضي، وله مستحقات مالية متأخرة بقيمة راتب 5 أشهر لم يحصل عليها».

وأضاف: «من غير اللائق إبلاغ سيف الجزيري بإنهاء تعاقده مع الزمالك بمكالمة هاتفية في منتصف الليل فهو أحد قادة الفريق والهداف التاريخي للأجانب في النادي».

وتابع: «إذا كان الزمالك يرغب في فسخ عقد الجزيري فعليه دفع راتب السنة المتبقية في تعاقده بالإضافة إلى راتب 5 شهور متأخرة».

وأتم: «الجزيري الآن يخوض فترة إعداد على مرحتلين مع مدرب إسباني في تونس ثم إسبانيا استعدادا للموسم الجديد مع الزمالك».