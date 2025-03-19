ماليزيا تستقبل 15 فلسطينيا أطلق سراحهم من سجون إسرائيل

ذكر المتحدث باسم حكومة ماليزيا فهمي فاضل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاتصالات إن الفلسطينيين الـ15، الذين سيتم إعادة توطينهم في ماليزيا، بعد إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل سيخضعون للتدقيق من قبل أجهزة الأمن.

وأضاف المتحدث، أن عملية إعادة التوطين لم تبدأ بعد، فيما تراقب وزارة الخارجية التطورات الجارية في غزة، حسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأربعاء.

وقال فهمي، خلال الإحاطة الأسبوعية التي قدمها بعد اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن جوانب مثل تحركاتهم وأماكن وجودهم ستخضع لتطبيق صارم من قبل أجهزتنا الأمنية التي ستضع أيضا شروطا صارمة على أنشطتهم.

وأضاف فهمي، أن الأشخاص الـ15 كانوا ضمن 380 فلسطينيا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون الإسرائيلية لكن تم الإفراج عنهم مؤخرا بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

غير أن هؤلاء السجناء المفرج عنهم، لا يستطيعون البقاء في غزة، لكن يجب إعادة توطينهم في مكان آخر.

وتابع فهمي، أنه سيتم إعادة توطين 100 في قطر و100 آخرين في تركيا.