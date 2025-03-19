وزير المالية الفلبيني يتوقع نموا بواقع 7% رغم اللغط السياسي

قال وزير المالية الفلبيني رالف ريكتو، إن الاقتصاد يمكن أن ينمو لما يصل إلى 7% العام الجاري، مدفوعا بخفض معدلات الفائدة التي سوف تدعم الاستثمار والاستهلاك، وبدد المخاوف بشأن الاستقرار السياسي.

وردا على سؤال، أضاف ريكتو، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" اليوم الأربعاء، بشأن فرص حل الوضع السياسي بعد اعتقال الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي الأسبوع الماضي بسبب حربه المميتة ضد المخدرات، قال ريكتو "لا نرى هذا يحدث، مطلقا".

وتابع وزير المالية، على هامش منتدى "إنفست بي إتش 2025" في مانيلا، إنه يتوقع خفض معدل الفائدة بواقع 50 إلى 75 نقطة أساس العام الجاري، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وهناك فرصة للبنك المركزي الفلبيني في استئناف تخفيف سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في العاشر من أبريل، وسوف يساعد في زيادة إجمالي الناتج المحلي بواقع 6 % على الأقل العام الجاري.

وقالت وحدة الاستثمار المصرفي في بنك "بي دي أو يوني بانك" وهو الأكبر في البلاد، بعد فترة قصيرة من اعتقال دوتيرتي، إن اللغط السياسي سوف يزيد من الرياح المعاكسة في سوق يعاني بالفعل من عدم يقين عالمي.