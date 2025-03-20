ماجد المصري يشوق جمهوره لأحداث الحلقة 21 من مسلسل إش إش

حاول الفنان ماجد المصري، تشويق الجمهور والمتابعين لأحداث الحلقة ٢١ من مسلسل "إش إش"، والتي سيتم عرضها مساء غد الخميس.

وكتب "المصري"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك": "طب استنونا في حلقة بكرة بقا"، وأرفق المنشور بصورة مقسومة بين مي عمر، ومحمد الشرنوبي ضمن أحداث الحلقة الـ٢٠ من المسلسل.

وشهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل "إش إش" تطورات مثيرة، وذلك بعد أن قامت الراقصة شروق "مي عمر"، الشهيرة بـ"إش إش"، بالادعاء على مختار "محمد الشرنوبي"، أنه قام بالاعتداء عليها واحتجزته داخل غرفة نومها.

كما أصدرت صراخًا عنيفًا كي ينجدها زوجها المعلم رجب الجريتلي "ماجد المصري"، وكان ذلك عقب إعلان حملها، ووجد الجريتلي في هذا الحمل محاولة كاذبة لاستعادة رجولته أمام كل معارفه نظرًا لأنه عقيم.

المسلسل يشترك في بطولته مي عمر، وماجد المصري، وانتصار، وإدوارد، وهالة صدقي، وإيهاب فهمي، ودينا، وشيماء سيف، وعصام السقا وطارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.