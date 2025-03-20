 ماجد المصري يشوق جمهوره لأحداث الحلقة 21 من مسلسل إش إش - بوابة الشروق
الخميس 20 مارس 2025 12:02 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

ماجد المصري يشوق جمهوره لأحداث الحلقة 21 من مسلسل إش إش

منة عصام
نشر في: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مارس 2025 - 11:40 م

حاول الفنان ماجد المصري، تشويق الجمهور والمتابعين لأحداث الحلقة ٢١ من مسلسل "إش إش"، والتي سيتم عرضها مساء غد الخميس.

وكتب "المصري"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل "فيسبوك": "طب استنونا في حلقة بكرة بقا"، وأرفق المنشور بصورة مقسومة بين مي عمر، ومحمد الشرنوبي ضمن أحداث الحلقة الـ٢٠ من المسلسل.

وشهدت حلقة اليوم الأربعاء، من مسلسل "إش إش" تطورات مثيرة، وذلك بعد أن قامت الراقصة شروق "مي عمر"، الشهيرة بـ"إش إش"، بالادعاء على مختار "محمد الشرنوبي"، أنه قام بالاعتداء عليها واحتجزته داخل غرفة نومها.

كما أصدرت صراخًا عنيفًا كي ينجدها زوجها المعلم رجب الجريتلي "ماجد المصري"، وكان ذلك عقب إعلان حملها، ووجد الجريتلي في هذا الحمل محاولة كاذبة لاستعادة رجولته أمام كل معارفه نظرًا لأنه عقيم.

المسلسل يشترك في بطولته مي عمر، وماجد المصري، وانتصار، وإدوارد، وهالة صدقي، وإيهاب فهمي، ودينا، وشيماء سيف، وعصام السقا وطارق النهري، ومن إخراج محمد سامي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك