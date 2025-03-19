تشكيل هجومي للزمالك أمام الجونة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد حسام - محمود حمدي "الونش" - صلاح مصدق.

خط الوسط : محمد حمدي - أحمد محمود – عبد الله السعيد - ناصر ماهر .

خط الهجوم : مصطفى شلبي - حسام أشرف – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمود بنتايج وعمر جابر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمود جهاد وسيف فاروق جعفر ومحمد عاطف وناصر منسي.