أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة

تعرضت المدن الساحلية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، لموجة من الطقس السيئ المصحوب بأمطار خفيفة، وانخفاض في درجات الحرارة، خاصة بمدن الساحلية المطلة على البحر الأبيض المتوسط؛ ما أدى إلى خلو الشوارع من المارة.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وانعقاد مركز السيطرة والتحكم وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حالة الطقس.

جاء ذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بأن تشهد المحافظة، أمطار متوسطة الشدة.

وأكدت محافظ البحيرة، الاستعداد الكامل للمحافظة للتعامل مع هذه الظروف المناخية، حيث تعمل المحافظة وفق خطة استباقية تضمن الانتشار السريع للمعدات والفرق الميدانية في المواقع المتأثرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وشركات المياه والصرف الصحي، والكهرباء والحماية المدنية.

وشددت على أهمية التواجد الميداني المستمر للأجهزة التنفيذية، وتمركز المعدات بكل أنحاء المدن والمراكز، موجهة بتفعيل خطة متكاملة تشمل: متابعة دورية لتطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق، ومراجعة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي.

كما تشمل الخطة، تطهير الترع والمصارف وكل المجاري المائية وإزالة التعديات عليها، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية وإيقاف المخالف منها، واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح والممتلكات، ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية، وسرعة اتخاذ اللازم لإجراء الصيانة.