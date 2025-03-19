خلاف مع شركة سعودية قد يكون سبب التحفظ

سحب جميع متعلقاته الشخصية ومنع التواصل مع أقاربه

القبض عليه يأتي رغم زيارته المملكة أكثر من مرة دون توقيفه

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ"الشروق"، إن الاتحاد على تواصل مع المملكة العربية السعودية لمعرفة أسباب القبض على رجل الأعمال أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية ورئيس مجموعة العشري للصلب.

قبل ساعات قليلة، قامت الأجهزة الأمنية بالمملكة العربية السعودية بإلقاء القبض على العشري، رئيس غرفة القاهرة، فور وصوله إلى الأراضي السعودية، تحديدًا في المدينة المنورة.

وقالت مصادر لـ"الشروق"، إن توقيف رجل الأعمال أيمن العشري جاء أثناء زيارته للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، مشيرة إلى أنه تم سحب جميع متعلقاته الشخصية، من بينها الهواتف المحمولة، مما منع أقاربه من التواصل معه.

وذكرت المصادر أنه حتى الآن لم يتم تحديد أسباب القبض على أيمن العشري، وما إذا كانت تتعلق بالخلافات السابقة مع شركة "سابك" السعودية أم لا، خاصة وأن تلك الخلافات تعود إلى فترة سابقة، وسبق أن زار العشري السعودية أكثر من مرة دون أن يتم توقيفه.

وكان آخر ظهور لأيمن العشري في مطلع مارس الماضي، أثناء قيام الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، بزيارة تفقدية إلى مصنع "أركو ستيل" بمدينة السادات، التابع لمجموعة حديد العشري، بعد أن نجحت شركة "أركو ستيل" في إنتاج قوالب الصلب المستخدمة في تصنيع عجلات القطارات، مما يساهم في تعزيز المُنتج المحلي وتصنيعها بالكامل داخل مجموعة حديد العشري.