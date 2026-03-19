قُتِل 12 شخصا وأصيب 116 آخرين في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف منطقة مدنية في قضاء دورود بمحافظة لرستان غربي إيران.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية، نقلا عن مكتب محافظ لرستان، أن القوات الأمريكية الإسرائيلية شنت هجوما على مناطق سكنية مدنية في قضاء دورود، الأربعاء.

وذكرت أنه بلغ عدد القتلى 12 شخصا وعدد المصابين 112 في الهجوم، في حصيلة أولية.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيَّرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفها بمصالح أمريكية في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وترد طهران بهذه الهجمات على العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي خلّف ما لا يقل عن 1332 قتيلا، بينهم 202 طفل و223 سيدة، إضافة لأكثر من 15 ألف جريح.