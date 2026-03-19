محافظة الأقصر تعلن اختيار 16 أمًا مثالية وتحدد موعد تكريمهن

أعلنت محافظة الأقصر عن اختيار 16 أمًا مثالية من العاملات بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن، ضمن مسابقة وحدة تكافؤ الفرص لعام 2026، وذلك في إطار تقدير دور الأم المصرية وجهودها في بناء المجتمع.

وأكد اللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، انتهاء أعمال لجنة الاختيار، حيث تم اختيار أمين مثاليتين من كل جهة بإجمالي 16 أمًا، تمهيدًا لتكريمهن خلال احتفالية كبرى تُقام الأسبوع الجاري.

وأشار عاشوى إلى أن عملية الاختيار تمت بعد عرض قصص كفاح للمرشحات من مختلف الجهات، مع مراعاة المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تعكس نماذج مشرفة للأم المثالية.

وأضاف عاشور أن حفل التكريم سيشهد فقرات فنية بمشاركة طلاب مدارس الأقصر، احتفاءً بدور الأمهات المثاليات وتقديرًا لعطائهن، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم النماذج الإيجابية وتعزيز قيم الوفاء والتكافل داخل المجتمع.