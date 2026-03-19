محافظ بورسعيد يزور دار مسنين بورفؤاد ويقرر دعمها بـ100 ألف جنيه

زار اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، دار المسنين بمدينة بورفؤاد، لتقديم التهنئة لنزلاء الدار بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، في إطار حرصه على مشاركة كبار السن الاحتفال بالمناسبات المختلفة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إنجي حسن، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وسمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، ومدير دار المسنين.

وخلال الزيارة، وجه محافظ بورسعيد بصرف مبلغ 100 ألف جنيه لدعم الخدمات والأنشطة داخل الدار، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية المقدمة للنزلاء وتوفير احتياجاتهم المختلفة.

وحرص المحافظ على تبادل الأحاديث الودية مع نزلاء الدار والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، مؤكدًا تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لهم، وتوفير سبل الراحة الكاملة داخل الدار، كما قدم العيدية وكعك العيد للنزلاء في أجواء سادتها البهجة والفرحة.

وأكد المحافظ فتح جميع الأندية التابعة للمحافظة أمام نزلاء الدار خلال أيام العيد، لاستقبالهم وتوفير الأنشطة الترفيهية المناسبة لهم، في إطار الحرص على دمجهم مجتمعيًا وإدخال البهجة على نفوسهم.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بالتواجد وسط الآباء والأمهات من كبار السن، مشيرًا إلى أنهم يمثلون قيمة كبيرة في المجتمع، ويستحقون كل سبل الرعاية والاهتمام.

ووجه المحافظ القائمين على الدار بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الخدمات الصحية والاجتماعية، مع المتابعة المستمرة لضمان توفير بيئة إنسانية كريمة تليق بنزلاء الدار.

واختتم المحافظ الزيارة بتقديم التهنئة لنزلاء دار المسنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا لهم دوام الصحة والسعادة.