محافظ أسوان: إدراج 46 قرية بنصر النوبة ضمن برنامج تطوير الريف المصري

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إدراج قرى مركز نصر النوبة، ضمن البرنامج الرئاسى "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري للعمل على تحسين حياة ومعيشة المقيمين بهذه القرى وإحداث نقلة حضارية وتغير شامل لواقع الحياة بها.



وأوضح عطية، أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في تلبية العديد من المطالب الجماهيرية وخاصة أنه سيتم إدراج 9 وحدات محلية قروية رئيسية بمركز نصر النوبة و46 قرية أم وتابع لتخدم نحو 143 ألف و500 نسمة.



وقدم اللواء أشرف عطية خالص شكره وتقديره بإسم مواطني أسوان للقيادة السياسية على الاهتمام المتواصل والمستمر برفع مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء محافظات الجمهورية ومنها عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.



موضحاً بأن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري تساهم بذلك في تقديم الخدمات المختلفة لأهالي مراكز كوم أمبو وإدفو والتي دخلت قراها لحيز التنفيذ الفعلي بها، ليضاف لها قرى مركز نصر النوبة ليصل إجمالي القري المدرجة والمستهدفة ضمن المبادرة 31 قرية رئيسية بالمراكز الثلاثة و114 قرية فرعية وتابع.



وأشار محافظ أسوان إلى أنه ستبدأ الجهات المختصة التابعة لمختلف الوزارات، تدريجياً في حصر كافة الأعمال والخدمات التي سيتم تنفيذها بقرى نصر النوبة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية مثلما تم من قبل داخل قرى كوم أمبو وإدفو.