وزير الأوقاف: مصر بلد الأمن والأمان وجيشها رشيد يحمي ولا يعتدي

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مصر بلد الأمن والأمان، وستظل بإذن الله تعالى، وأن مصر بلد الخير والعطاء، وستظل بإذن الله تعالى، وأن جندها خير أجناد الأرض، وسيظلون إلى يوم القيامة بإذن الله تعالى، وبما أخبر عنهم الصادق المعصوم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وشدد وزير الأوقاف -في فيديو بثه اليوم على قناة "اليوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، أن جيش مصر كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي جيش رشيد يحمي ولا يبغى ولا يجور ولا يظلم ولا يعتدي، ولكنه في الوقت نفسه نار تحرق المعتدين على أمن مصر أو أرضها أو حقوقها.

وقال وزير الأوقاف إن جيش مصر العظيم هو ابن هذا الشعب العظيم، ليس به ولا فيه مرتزقة ولا مليشيات، إنما هو جيش من لحمة هذا الشعب، ولذا فإن خلف هذا الجيش مائة مليون مصري هم خطوط إمداد لهذا الجيش، لسان حالهم وحال جيشهم يقول: الشجاع يموت مرة واحدة والجبان يموت ألف مرة، وليس بين أبنائه جبان واحد، فكلهم في سبيل الله، ولهذا الوطن العزيز أسود غائرة، والتاريخ خير شاهد".