ناسا: إنجينيتي هي أول طائرة تحلق في أجواء كوكب آخر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، إن الطائرة المروحية "إنجينيتي" التابعة لها أكملت رحلة جوية في أجواء كوكب المريخ، لتصبح أول مركبة من صنع الإنسان تحلق في أجواء كوكب آخر.

وكتبت ناسا على تويتر: "قامت إنجينيتي بأول رحلة جوية لها – أول رحلة جوية لمركبة على كوكب آخر!".

وحلقت المروحية الصغيرة، التي تزن 8ر1 كيلوجرام وتعمل بـ4 بطاريات ليثيوم، على ارتفاع 3 أمتار في الهواء في الجو لفترة وجيزة في مكانها ثم عادت إلى سطح المريخ.

وتم نشر مقطع فيديو عبر تويتر، يظهر فريق ناسا يصفق ويهتف عند وصول صور من الرحلة، سجلتها المسبار برسيفيرانس.

وأظهرت صور التقطت على المريخ المروحية وهي تحلق في الهواء وظلها من الأعلى.

وتأجلت الرحلة الأولى عدة مرات بسبب مشاكل فنية، وسيتم اختبار المروحية عدة مرات في الأسابيع المقبلة.

وهناك ظروف قاسية على سطح المريخ، حيث تصل درجة الحرارة إلى 90 درجة مئوية تحت الصفر ليلا، وهو ما قد يمثل مشكلة بالنسبة للبطاريات.

وبسبب الغلاف الجوي الرقيق للكوكب، يتعين على دوارات المروحية إنجينيتي أن تتسارع إلى 2537 دورة في الدقيقة – وهو أكثر بكثير مما هو مطلوب لطائرات الهليكوبتر على الأرض.

وقال ستيف جورشيك مدير ناسا بالإنابة إن "إنجينيتي تعد الأحدث في تقليد طويل ومعد لمشاريع ناسا الرامية إلى تحقيق هدف استكشاف الفضاء الذي كان يظن أنه أمر مستحيل".

وأضاف جورشيك "لا نعلم على وجه الدقة أين سيتقودنا انجينيتي ، لكن نتائج اليوم تشير إلى أن السماء - على الأقل على كوكب المريخ - ربما لا تكون هي الحد النهائي".

وقالت ميمي أونج مديرة المشروع "يمكننا الآن القول إن كائنات بشرية قد قامت بإطلاق مروحية في الجو إلى كوكب آخر".

ووصلت إنجينيتي إلى المريخ على متن المسبار برسيفيرانس، الذي يزن نحو ألف كيلوجرام، وهو بحجم سيارة صغيرة.

ويهدف إرسال المسبار للبحث عن آثار للحياة الميكروبية على المريخ ودراسة مناخ وجيولوجيا الكوكب.