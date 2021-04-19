لجنة استشارية دولية تعارض إدراج التطعيم ضد كورونا ضمن شروط السفر

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أعربت لجنة استشارية دولية خاصة بالصحة عن رفضها اليوم الاثنين لإدراج شرط التطعيم ضد كورونا ضمن قواعد الدخول بالنسبة للسفر.

وقالت لجنة الطوارئ المستقلة ، التي تقدم المشورة لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بطرق التعامل مع الجائحة إنه لا يعرف سوى القليل جدا عما ما إذا كان يمكن أن يمنع التلقيح انتشار فيروس كورونا وكيفية ذلك.

وأضافت اللجنة أنه علاوة على ذلك فإن هذه المتطلبات تعد غير عادلة بسبب التوزيع غير المتساوي للقاحات وأنها سوف تعمق الانقسامات بين الناس من دول مختلفة.

وقالت اللجنة إنها قلقة بدرجة كبيرة للغاية إزاء التوزيع غير المتساوي للقاحات ضد كوفيد -19 في أنحاء العالم.

وبحسب الخبراء من غير المحتمل التغلب على الوباء قبل إتاحة جرعات كافية من اللقاحات لجميع الدول والأدوية والاختبارات.

وناشدت اللجنة الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية دعم برنامج اللقاحات الدولي /كوفاكس/ ، وهو مبادرة تهدف إلى تحقيق الوصول المتساوي للقاحات المضادة لمرض كوفيد-19 والتي تعتمد عليه الكثير من الدول الفقيرة.

كما أوصى الخبراء المنظمة بتسريع اختبار لقاحات جديدة للوقوف على سلامتها وفعاليتها وتعزيز السلطات المسؤولة في الدول الأعضاء.

وأضافت اللجنة أنه يجب تحسين مراقبة المخاطر ولا سيما فيما يتعلق بالسلالات الجديدة للفيروس ، وأن أي شئ يتعلق بتطوير لقاحات يجب أن يكون له الأولوية القصوى.