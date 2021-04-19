محافظ دمياط تتابع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

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أجرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بعدد من قرى مركز كفر سعد، لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بمشروعات المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصري، والمقرر تنفيذها بعدد 28 قرية بإجمالي 219 تابعًا.

وتابعت "المحافظ"، الأعمال الجارية بمشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية تفتيش ثان، وكذا عمليات مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي بطول 2.5 كيلو متر، إذ تم تنفيذ ما يقرب من 120 متر، حيث من المقرر ربط محطة رفع صرف صحي تفتيش ثان بمحطة معالجة المحمدية.

واستكملت المحافظ جولتها داخل القرية، وخلال تجولها بها للوقوف على جميع الاحتياجات لإنشاء قرية نموذجية، وفقاً لما يستهدفه المخطط.

وبحثت محافظ دمياط، آليات إنشاء مجمع للمصالح يضم كل الجهات الخدمية، وكذا رفع كفاءة مركزي طب الأسرة والشباب هنالك.

رافقها خلال الجولة، إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وم. محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى