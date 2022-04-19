 التنمية المحلية: الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة - بوابة الشروق
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التنمية المحلية: الدولة حريصة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 2:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أبريل 2022 - 2:53 ص

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خالد قاسم، أن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية والخضر والفاكهة بأسعار مناسبة ومخفضة في كافة أنحاء الجمهورية.
وقال خالد قاسم ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "المحور" الفضائية مساء اليوم الاثنين- إنه يوجد 21 ألف شادر ومنفذ ثابت ومتحرك في كافة محافظات الجمهورية لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن معرض "أهلا رمضان" أحدث حالة من التوازن في الأسواق وساعد في توفير السلع بأسعار ملائمة من أجل ضبط الأسعار وزيادة المعروض من كافة أنواع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن هناك حملات مراقبة ومرور يومية في كافة المحافظات على الأسواق للتأكد من توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

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