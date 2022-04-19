المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانتهم في القضية رقم 12165 لسنة 2021 جنايات قسم بلبيس، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بلبيس، يفيد بورود بلاغًا من يوسف ص م ، 15 عامًا سائق، بأنه حال استقلاله دراجة بخارية «توك توك» قيادته بالطريق العام، فوجئ بقيام مجهولين باستيقافه وطلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وحال وصولهم قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض «مطواة» في وجهه، مهددًا إياه وبث الرعب في نفسه، وتمكنوا من شل مقاومته والاستيلاء على الدراجة البخارية ومبلغ مالي بحوزته ولاذا بالفرار.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من أحمد م م 25 عامًا، حداد وسعيد ر م، ٢٢ عامًا، مقيمان بدائرة قسم بلبيس، قاموا باستيقاف المجني عليه وطلبا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن، وما إن وصلوا وجهتهم قام المتهم الأول بإشهار سلاح أبيض مطواة في وجهه، وقاموا بالاستيلاء على منقولاته كرها عنه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.