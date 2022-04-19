روسيا تعلن وقفا لإطلاق النار في آزوف ستال الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، وقف إطلاق النار غدا الأربعاء في آزوف ستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية.



وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الأوكرانية في مصنع آزوف ستال بمدينة ماريوبول ستسلم أسلحتها غدا الأربعاء.



ويأتي القرار الروسي في الوقت الذي قال فيه ميخائيلو بودولياك، مستشار الرئاسي الأوكراني اليوم الثلاثاء، إن روسيا قصفت مصنع آزوفستال للصلب، وهو المعقل الرئيسي المتبقي لأوكرانيا في مدينة ماريوبول، بقنابل مضادة للتحصينات.



وكتب المستشار ميخائيلو بودولياك على "تويتر"، أن "العالم يشاهد قتل الأطفال على الإنترنت ويبقى صامتا"، فيما تنفي روسيا استهداف المدنيين.



وكانت روسيا أعنلت أواخر مارس الماضي، وقف لإطلاق النار، في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة من أجل إجلاء المدنيين.