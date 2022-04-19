هنادي مهنا: الكوارع والعكاوي سبب زيادة الوزن

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها في دور سلمى، الذي تقدمه في مسلسل "مكتوب عليا" والذي تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني.

قالت "مهنا" خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "مطبخ الستات" على قناة "CBC": "انا بحب الأكل المصري قوي، كمان ماما بتعمل أكل مصري كوراع وعكاوي، ودا السبب في زيادة الوزن، وكان لازم أخد بالي من نفسي وأبطل أحب الأكل".

عبرت هنادي، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسني، والانتشار الكبير الذي حققته أغنية "إيه يا ستو أنا"، مضيفة "الشغل مع أكرم حسني من أجمل الحاجات اللي حصلت لي، الناس بتنادي علي "إيه ياستو أنا".

مطبخ الستات" يذاع طوال الأسبوع وتقدمه الفنانة مني عبد الغني والإعلامية هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، ومها الصغير، على شاشة "CBC" حصريًا.

