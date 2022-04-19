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تعهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، الثلاثاء، بإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، ومعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عقب أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب "البرلمان" في عدن، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" (تابعة للشرعية).

وقال العليمي إنّ مجلس القيادة الرئاسي يلتزم أمام الشعب اليمني كله شمالا وجنوبا بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف أن على رأس التحديات إنهاء الانقلاب والحرب واستعادة الدولة والسلام ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي وإعادة بناء المؤسسات واستقرارها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب) وعلى امتداد التراب الوطني كله.

ويشهد اليمن منذ أكثر 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ أشهر يعاني البلد العربي من أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد الألف ريال في مناطق الحكومة مقابل 215 ريالا قبل اندلاع الحرب عام 2015.

وأكد العليمي أن الانضمام إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي يشكل هدفا رئيسيا سيسعى المجلس إلى تحقيقه، من خلال تأهيل اليمن وتطوير التعاون والشركة مع دول مجلس التعاون وصولا إلى العضوية الكاملة للمجلس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أدت قيادة المجلس الرئاسي اليمني اليمين الدستورية أمام البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن بحضور المبعوث الأممي للبلاد هانس غروندبرغ، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وخلال اليومين الماضيين، شهدت العاصمة المؤقتة عدن، وصول قيادات المجلس الرئاسي والحكومة ومجلس النواب والشورى وهيئة التشاور، لتأدية مهام عملهم منها بموجب المشاورات التي جرت في السعودية مؤخرا.

وفي 30 مارس الماضي، انطلقت في العاصمة الرياض، مشاورات يمنية بهدف التوصل إلى حلول لإنهاء الصراع الدامي المستمر منذ أكثر من 7 سنوات في البلاد.

وأسفرت المشاورات عن توافق الحكومة وباقي المكونات السياسية (باستثناء جماعة الحوثي)، على عودة العمل من داخل البلاد.

وفي 7 أبريل الجاري، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إعلانا رئاسيا من الرياض ينص على تأسيس مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء، برئاسة رشاد العليمي لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية في البلاد.