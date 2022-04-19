ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ6 أطنان قمح محلي بدون تصريح بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ6 أطنان و80 كيلو قمح محلي بدون تصريح، لافتاً إلى التحفظ على الأقماح المضبوطة بصوامع طامية، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت حملة مكبرة من مجلس مدينة طامية ومديريتي الزراعة والتموين، قد تمكنت من ضبط السيارة المذكورة عند عزبة أحمد المصري التابعة للوحدة المحلية بقرية فانوس بمركز طامية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بمعرفة مديرية التموين.

وأكد محافظ الفيوم ضرورة متابعة محصول القمح هذا العام بدءً من مرحلة الحصاد حتى التوريد للصوامع والشون والهناجر، مشدداً على إحكام الرقابة واليقظة التامة، لحظر خروج الأقماح خارج المحافظة، والتفتيش على كافة الطرق ومنافذ ومداخل المحافظة، ومدشات الغلال ومزارع الماشية وأماكن تخزين القمح والتجار، لمنع تداول أي أقماح بشكل غير رسمي إلا بتصريح كتابي من التموين، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين.