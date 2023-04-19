 الشئون الإسلامية السعودية: إقامة صلاة عيد الفطر في 562 مسجدا بمكة المكرمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشئون الإسلامية السعودية: إقامة صلاة عيد الفطر في 562 مسجدا بمكة المكرمة

الرياض - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 10:33 ص

قررت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية إقامة صلاة عيد الفطر المبارك هذا العام في 562 مسجدا وجامعا بمكة المكرمة لخدمة الزوار والمعتمرين .

وذكرت الوزارة -حسبما نقلت قناة "السعودية" الإخبارية- أن هذا القرار جاء في إطار جهود المملكة العربية السعودية المبذولة للتيسير على المواطنين.

وكلفت الوزارة أكثر من 6000 مراقب ومراقبة لمتابعة الجوامع ومصليات العيد للوقوف على جاهزيتها ومتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل، ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين في حال رصد أي ملاحظات في الخدمات المقدمة لبيوت الله إلى التواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ.


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