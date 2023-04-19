الخارجية الروسية: واشنطن ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس في مجلس الأمن

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مجلس الأمن.

وقالت زاخاروفا، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، إنه "يتعين على الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس، وهي ملزمة بذلك، فصحفيونا لن يغطوا الحياة أو الانتخابات الأمريكية، رغم أنهم مخولون بذلك ويمتلكون الحق بتغطيتها، طالما تعلن واشنطن مرارا وتكرارا التزامها بالحريات".

وأضافت زاخاروفا، أن الصحفيين الروس سيتوجهون إلى الأمم المتحدة، برفقة الوفد الروسي، لتغطية اجتماعات مجلس الأمن الذي تترأسه روسيا حاليا.

على صعيد آخر، أعرب سفير أوكرانيا لدى لاتفيا أناتولي كوتسيفول، عن امتنانه بشأن موقف لاتفيا من العملية العسكرية الروسية الخاصة ضد أوكرانيا، وأثنى على مساعدة ريجا الفعالة والمستمرة لكييف.

جاء ذلك خلال تقديم كوتسيفول نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لرئيس بروتوكول الدولة في وزارة الخارجية في لاتفيا، ريمونديس جانسونز، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الرسمية الأوكرانية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عيّن سفيرا فوق العادة ومفوضا لأوكرانيا لدى جمهورية لاتفيا بموجب مرسومه الصادر في 23 ديسمبر 2022.