 بأجهزة تابلت.. تكريم حفظة القرآن الكريم بالساحة الرضوانية في الأقصر - بوابة الشروق
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بأجهزة تابلت.. تكريم حفظة القرآن الكريم بالساحة الرضوانية في الأقصر

محمد راشد
نشر في: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:00 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 أبريل 2023 - 9:02 م

 

شهدت منطقة الرضوانية بالبياضية في الأقصر، فعاليات احتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم من خريجي المدرسة القرآنية وسط أجواء مميزة.

وشهدت الساحة الرضوانية بالمنطقة استقبال الآلاف من المحبين ورواد الساحة، لحضور فعاليات حفل التكريم في وجود عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيخ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

والشيخ زين العابدين أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية بالأقصر، بتكريم الأطفال من حافظي القرآن الكريم بأكمله، وتسليمهم هدايا تحفيزية عبارة عن أجهزة تابلت مقدمة من أحد المتبرعين.

كما شهدت فعاليات الحفل تكريم الشيوخ المحفظين الذين حفظوا الأطفال القرآن الكريم من مراكز الزينية والطود والبياضية وأرمنت.


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