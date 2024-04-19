الحرس الثوري ينفي استهداف مفاعل ديمونة في الهجوم الإيراني على إسرائيل

نفی المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني صحة التقارير التي تواترت بشأن إلحاق أضرار بمبنى مفاعل ديمونة الإسرائيلي، جراء الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن العميد رمضان شريف قوله الليلة الماضية إن "هذا الادعاء بانه يأتي ضمن الحرب النفسية للعدو".

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن "مفاعل ديمونة لم يكن ضمن أهداف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الصهيوني خلال الهجوم الأخير على أهداف صهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن نشر مثل هذه الأخبار يعتبر كذبا كبيرا وعملا مشؤوما يأتي ضمن الحرب النفسية للعدو لحرف الرأي العام".

وكانت إيران شنت يوم السبت الماضي هجوما بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل، غير أن الهجوم تم التصدي له بنسبة كبيرة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي إنفجارات وحرائق قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني.

وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية بأن مسؤولا أمريكيا أكد لها أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران. ولم يتمكن المسؤول من تأكيد ما إذا كان تم أيضا قصف مواقع سورية وعراقية خلال الهجوم.