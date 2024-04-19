

نعى المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني بنشر صورته مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إشارة لموقف صلاح السعدني الداعم والدائم للقضية الفلسطينية، وعلق مشهراوي: رحل الفنان الإنسان المبدع المثقف صلاح السعدني. لروحه السلام.

وقد رحل اليوم عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني بعد مشوار طويل مليء بالنجاحات سواء على مستوى الدراما التليفزيونية أو المسرح والسينما والإذاعة تاركا إرثا فنيا كبيرا.

ولد الفنان صلاح السعدني عام 1943، لأسرة ذات أصول ريفية، حصل على بكالوريوس زراعة، وهو صديق الفنان عادل إمام، حيث تخرج معه وعمل معه في مسرح الكلية، وهو أيضًا شقيق الكاتب الساخر (محمود السعدني). أول أعماله كانت مسلسل (الرحيل) عام 1960، وغاب عن التمثيل أربع سنوات ليعود عام 1964 في مسلسل (الضحية)، بينما في سبعينيات القرن العشرين كان نشاطه السينمائي أكثر، فشارك في عدة أفلام منها (الأرض، الرصاصة لا تزال في جيبي، مدرستي الحسناء). تميز في الأعمال الدرامية بشكل ملحوظ، ومن أبرز المسلسلات التي قام ببطولتها (أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان، رجل في زمن العولمة).