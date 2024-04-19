رئيس شعبة الدواء: زيادة متوقعة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 25% لـ1500 صنف

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن تسعير الأدوية في مصر ‏يتم بشكل جبري من قبل هيئة الدواء المصرية، مؤكدا أن الشركات لا تستطيع رفع أسعار الأدوية ‏دون موافقة الهيئة رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج‎.‎

وتحدث خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامية أميرة بدر المذاع عبر شاشة ‏‏«النهار» مساء الجمعة، عن آلية عمل هيئة الدواء في مراجعة طلبات زيادة أسعار الأدوية، لافتا ‏أن الهيئة تراجع فواتير المواد الخام المستوردة وتحسب تكلفة التصنيع، وبناءً على ذلك توافق أو ‏ترفض على طلب زيادة الأسعار‎.‎

وأكد أن تحريك أسعار الأدوية في مصر سيتم بشكل محدود، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين 15% ‏و 25%، مشيرا إلى أن هذه الزيادة ستشمل حوالي من 1000 إلى 1500 صنف دواء من أصل ‏‏17 ألف صنف مسجل‎.‎

وأشار إلى أن مصر لديها 17 ألف صنف دوائي مسجل ومتداول في السوق المصري، لافتا أن ‏أكثر 4 آلاف صنف هي الأكثر مبيعًا، بينما هناك بدائل محلية أو مثيلة لـ 13 ألف صنف من هذه ‏الأدوية.‏

وشدد على ضرورة تحريك أسعار بعض الأدوية لضمان استمرار توفرها في السوق، مؤكدا أن ‏الشركات لن تستطيع الاستمرار في بيع الأدوية بخسارة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج‎.‎