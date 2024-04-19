الداخلية: سقوط عصابتين وضبط 208 قطع سلاح ناري وتنفيذ 85 ألف حكم خلال يوم

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شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 208 قطعة سلاح ناري بحوزة 169 متهما، شملت " 2 رشاش، 23 بندقية آلية، و 38 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و141 فرد محلي ، و742 طلقة مختلفة الأعيرة،و25 خزينة متنوعة، و261 سلاحا أبيض" وورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيلين عصابيين ضما 4 متهمين إرتكبوا 10 حوادث متنوعة، وتنفيذ 84 ألف و787 حكما قضائيا متنوعا.

وضبطت الأجهزة الأمنية، 302 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 1825 كيلو مخدرات، و 148 ألف قرص مخدر، و 27 متهم هارب و 29 متهم بالبلطجة، و315 دراجة نارية مخالفة، و20 ألف مخالفة مرورية.

ونجحت الحملات في فحص 58 سائق سيارة على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.