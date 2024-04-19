الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني تتجاوز 7200 جندي خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن أن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأسبوع تجاوزت 7200 جندي، نتيجة تعرضه لعدد من الضربات المكثفة من الجانب الروسي.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها الأسبوعي، عن سير العمليات العسكرية في الأراضي الأوكرانية، أن الجيش الروسي نفذ خلال الفترة من 13 إلى 19 أبريل الجاري 34 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى جوا وبحرا إضافة إلى طائرات بدون طيار.

وأوضح التقرير أن الجيش الروسي تمكن من صد عدد من الهجمات الأوكرانية على محاور: كوبيانسك، ودونيتسك، وأفدييفكا، وجنوب دونيتسك، وخيرسون، إضافة إلى تدمير 3 مقاتلات من طراز "ميغ-29" و4 طائرات نقل عسكرية، كما تم إسقاط 1278 طائرة بدون طيار.

وأشار التقرير إلى أن مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، بلغ 590 طائرة و270 مروحية و21882 طائرة بدون طيار و506 منظومات صواريخ مضادة للطائرات و15802 من الدبابات والمدرعات الأخرى و1267 راجمة صواريخ و8981 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون.

يذكر أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في فبراير من عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.