تشييع 8 جثامين من أسرة واحدة بالدقهلية توفوا إثر حادث

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شيع أهالى قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية عقب صلاة المغرب اليوم الجمعة، 8 جثامين أفراد من أسرة واحدة لقوا مصرعهم؛ إثر تعرضهم لحادث سير حال استقلالهم سيارة تقلهم على طريق القاهرة القليوبية أثناء عودتهم من حفل زفاف.

لقي 8 أفراد من أسر واحدة بقرية ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، مصرعهم وأصيب 2 آخرين، وتوفي كل من عفاف عبدالعزيز الملا وعلية عبدالعزيز الملا وعفت عبدالعزيز الملا وطارق عوض الله وسالي محمد عماد الملا ابنة ونجلها الطفل محمد عبدالحميد وياسمين محمد عمر الملا وأميرة محمد عزت الملا.

وتم تشييع الجثامين وسط حضور كبير من أهالى القرية وتم تأدية صلاة الجنازة في ميت العامل مركز أجا بعد صلاة المغرب بمقابر الأسرة.