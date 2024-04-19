مطار دبي يعلن تحديد عدد الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة

أعلن مطار دبي الدولي، عن تحديد عدد الرحلات القادمة بشكل مؤقت اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة، بسبب التحديات التشغيلية، فيما ستستمر رحلات المغادرة بالعمل كالمعتاد.

وأكدت مطارات دبي أن الفرق العاملة تبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم الكامل للمسافرين في مطار دبي الدولي، المتضررين من تأخير الرحلات الجوية بسبب الظروف الجوية غير المسبوقة التي شهدتها الإمارات مؤخراً، حسب وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم.

وقد شهدت الإمارات هطول أكبر كميات أمطار في تاريخها الحديث، وتسببت في إغلاق شوارع وتعطل مركبات وتوقف رحلات طيران وتحويل الدراسة والعمل الحكومي للنظام الالكتروني.

وقال المركز الوطني للأرصاد بالإمارات في بيان مساء الثلاثاء الماضي إن الكميات القياسية للأمطار التي هطلت على الدولة خلال الـ24 ساعة الماضية "تعد حدثاً استثنائياً في التاريخ المناخي لدولة الإمارات منذ بداية تسجيل البيانات المناخية وهي الأغزر منذ 75 عاما