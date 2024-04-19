وفد من حماس برئاسة هنية يصل إلى تركيا للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة

وصل وفد من قيادة حركة حماس، برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، إلى تركيا للتباحث بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

وقال بيان مقتضب صادر عن حماس، إن هنية وصل على رأس وفد قيادي رفيع من الحركة إلى تركيا.

وأضاف البيان أن الوفد سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لبحث تطورات "العدوان وحرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وتطورات القضية الفلسطينية".

وتأتي الزيارة في حين تشهد العلاقات الإسرائيلية التركية توترا متصاعدا منذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، جراء تصريحات الرئيس أردوغان، إضافة لعدد من الخطوات التي قامت بها تركيا لدعم الفلسطينيين في غزة، وفق مراقبين.