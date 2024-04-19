الصفدي لعبد اللهيان: لن نسمح بخرق أجوائنا سواء من قبل إسرائيل أو إيران

أبلغ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي، نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه من قبل إيران أو إسرائيل، وفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وأكد الصفدي، اليوم، "ضرورة خفض التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة"، وأعاد التشديد على أن "الأردن لن يسمح بإحالته ساحة صراع بين إيران وإسرائيل وتعريض أمنه وسلامة مواطنيه للخطر".

وأشار إلى أن "الأردن لم ولن يسمح لإسرائيل خرق أجوائه في استهداف إيران، ولن يسمح لإيران خرق أجوائه أيضا".

وشدد الصفدي، على أن "التصعيد الحالي لا يخدم إلا بدفع الانتباه بعيدًا عن العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يجب أن يكون وقفه الأولوية التي تتكاتف من أجلها جميع الجهود".

وقال عبداللهيان، إن "بلاده تحترم الأردن، وحريصة على أمنه وأمن المنطقة"، وفق بترا.

والتقى الصفدي وعبداللهيان على هامش اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك.