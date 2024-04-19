صلاح السعدني يروي ذكرياته مع عادل إمام وشريط الأحلام الذي تحقق

توفي صباح اليوم، الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز 81 عاما، بعد رحلة طويلة مع المرض أبعدته عن الساحة الفنية لأكثر من 11 عاما، منذ عرض آخر أعماله مسلسل "القاصرات" إنتاج عام 2013.

رحل صلاح السعدني تاركا إرثا فنيا كبيرا، وشخصيات راسخة في الأذهان، لا يمكن نسيانها، حيث بدأ الفنان صلاح السعدني مشواره الفني في بداية الستينيات من القرن الماضي، بعدما شارك في بطولة مسلسل الرحيل عام 1960.

بالإضافة لإرثه الفني ارتبط السعدني بعلاقات جيدة بوسطه الفني، وكان محبوبا بين أقرانه من نجوم الفن والسينما، وفي لقاء قديم له مع الإعلامي الراحل مفيد فوزي، روى السعدني بعض ذكرياته مع الفنان عادل إمام.

وقال السعدني عندما سئل عن عادل إمام: "لن أكون موضوعيا في الحديث عنه"، للصداقة القوية والقديمة، التي جمعته مع الزعيم عادل إمام، مضيفًا أنه لا يكفيه يوم واحد للحديث عن ذكرياته مع عادل إمام.

وقال إن هناك نوع من البشر لا يصلح إلا لعمل واحد، وهذا النوع هو عادل إمام، لا يصلح إلا لمهنة التمثيل فقط، وهذا من أول لحظة التقيت به في كلية الزراعة، وفقًا للسعدني.

وأضاف أن أول انطباع أخذه عن عادل إمام عندما عرفه في كلية الزراعة، أنه ممثل منذ الصبا وليس مهندسا زراعيا يضع خطط زراعة المحاصيل.

وروى السعدني بعض الذكريات الجامعية مع عادل إمام، وهي امتلاكه شريط مسجل لعادل إمام منذ أيام الكلية، كان عادل إمام يقول فيه أحلامه، حيث تنبأ عادل بأنه سيكون أهم ممثل في مصر وكأنها ارهاصة، وهو ما حدث بالفعل، وتحققت أحلام عادل إمام، بحسب السعدني.

وكشف السعدني أسباب حصول عادل إمام على أعلى أجر في السينما مقارنة بزملائه الممثلين، وهو أن منتج الفيلم يسعى إلى المكسب من صناعة الأفلام، لذلك يستعين بعادل إمام ويمنحه أعلى أجر لأنه متأكد من المكسب وتعويض ما أنفقه على صناعة الفيلم، نظرا لحب الناس وإقبالهم على عادل إمام.

وقال إن ما يميز عادل إمام عن أبناء جيله بما فيهم السعدني أنه أذكى فنيا، ويفكر جيدا في اختيار أدواره، مضيفًا أن الفرق بين عادل إمام وسعيد صالح إن عادل إمام يفكر بشكل ذكي، ويوسع مداركه في اختياراته، بالرغم من إن سعيد من أكثر أبناء جيله موهبة إلا أنه كان ضيق التفكير، مقارنة بعادل إمام الذي استطاع أن يحافظ على نفسه أكثر.

وكشف السعدني أن عادل إمام أحد الأسباب الرئيسية لاحترافه مهنة التمثيل، وذلك عندما قرأ إعلانا في كلية الزراعة بأن من يريد التمثيل يلتقي بعادل إمام رئيس المسرح في الكلية.

التقى السعدني بعادل إمام لأول مرة، وخضع لاختبار عن آداء دور في رواية "مسرح الموتى"، ووافق عادل إمام على أن يؤدي صلاح السعدني هذا الدور، وشكره وقال له شكرا يا أستاذ عادل، وفقًا للسعدني.