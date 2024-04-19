القى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مباحث الأنترنت القبض على شخص بالقليوبية يستولى على أموال المواطنين عن طريق الترويج لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة على مواقع التواصل الإجتماعي .

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات مزاولة شخص- مُقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية- نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين مُستخدماً طرق ووسائل إحتيالية تمثلت فـى تدشين صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج من خلالها لحجز رحلات عُمرة بأسعار مُخفضة مما مكنه من إستدراج العديد من المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية متفاوتة عبر "وسائل الدفع الإلكترونى".

وتم ضبط المذكور، وبحوزته (مبلغ مالى، هاتف محمول "بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.