رئيس أوكرانيا: استعادة 277 أسيرا في أحدث عملية لتبادل الأسرى مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن 277 أسيرا من الجيش الأوكراني عادوا إلى بلدهم في أحدث عملية لتبادل الأسرى مع روسيا.

وشكر زيلينسكي الإمارات على توسطها في عملية التبادل، وفق وكالة رويترز.

وصرح زيلينسكي بأن 4552 من العسكريين والمدنيين الأوكرانيين عادوا إلى بلدهم بعد أن وقعوا في الأسر منذ بدء الحرب في عام 2022.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه ببدء هدنة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة، بمناسبة عيد الفصح ووقف جميع العمليات العسكرية خلالها.

وقال بوتين في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف: «انطلاقاً من الاعتبارات الإنسانية، يعلن الجانب الروسي اليوم من الساعة 6 مساءً حتى منتصف الليل من الأحد إلى الاثنين هدنة بمناسبة عيد الفصح».

وأضاف أنه أصدر أمراً بوقف جميع العمليات العسكرية خلال هذه الفترة.

ودعا بوتين كييف إلى أن تحذو حذو روسيا بهدنة عيد الفصح، مشيرا إلى أن مسار الهدنة سوف يظهر مدى استعداد نظام كييف للرغبة والقدرة على حل القضية سلميا.