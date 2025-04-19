أقيم عزاء الفنان سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الجمعة، عن عمر يناهز ٦٤ عامًا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وقف الفنان حمدي الميرغني، ليتلقى عزاء خاله الفنان سليمان عيد.

فيما حرص على الحضور لتأدية واجب العزاء كل من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وإيهاب فهمي، والإعلامي عمرو الليثي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وأبطال مسرح مصر علي ربيع، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد أسامة، ومحمد أنور، ومصطفى بسيط، وعلي وظاهر، وعمرو عبدالجليل، وعلي الطيب، وحمزة العيلي، وجلال الزكي، وفتوح أحمد، وأشرف عبدالباقي، وأحمد خالد صالح، وكريم السبكي، وشيكو، والمنتج هشام جمال، ومحمد محمود.

بالإضافة إلى المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، وصبري فواز، ومحمود البزاوي، ونور النبوي، ونيرمين الفقي، وليلى علوي، وأحمد آدم، وإسعاد يونس.

يذكر أن عبد الرحمن سليمان نجل الفنان سليمان عيد، أعلن وفاة والده إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أبويا في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون».