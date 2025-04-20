زيلينسكي يقترح تمديدا لوقف إطلاق النار مع روسيا لمدة 30 يوما

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عقب وقف إطلاق النار القصير وغير المتوقع الذي أعلنته موسكو بمناسبة عيد الفصح، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تمديده لمدة 30 يوما.

وكتب زيلينسكي على منصة "إكس": "إذا تم الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، فإن أوكرانيا تقترح تمديده إلى ما بعد 20 أبريل (أحد عيد الفصح)".

وأضاف: "سيكون هذا بمثابة اختبار حقيقي لنيات روسيا، لأن 30 ساعة تكفي للعناوين الرئيسية، لكنها لا تكفي لإجراءات بناء ثقة حقيقية"، وتابع: "30 يوما قد تمنح السلام فرصة".

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لمواءمة تصرفاتها مع سلوك القوات الروسية: "الصمت مقابل الصمت، والضربات الدفاعية ردا على الهجمات".

وشدد على أن كلمات موسكو لا يمكن الوثوق بها، وقال: "نحن نعرف جيدا كيف تتلاعب موسكو. نحن مستعدون لكل شيء".

وكان الجيش الأوكراني قد أفاد مساء الجمعة بأن الهجمات الروسية لا تزال مستمرة وكذلك قصف المدفعية على عدة جبهات.

وأشار زيلينسكي إلى أنه يتوقع تقريرا مفصلا عن الوضع في الجبهة في وقت لاحق من المساء.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بشكل مفاجئ في وقت سابق من بعد ظهر السبت وقفا أحادي الجانب لإطلاق النار لمدة 30 ساعة على الجبهة في أوكرانيا.