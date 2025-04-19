وزيرة البيئة: جمع ونقل المخلفات بالمحافظات أصبح مطروحا الآن للقطاع الخاص

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن عمليات جمع ونقل المخلفات أصبحت الآن مطروحة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن المحافظات بدأت بالفعل في طرح المناقصات وإبرام العقود مع الشركات المتخصصة.

وأضافت في تصريحات لبرنامج «بصراحة» عبر شاشة «الحياة»، أن بعض المناطق تشهد فرز المخلفات من المنبع.

وأوضحت أن القطاع الخاص يعمل الآن في نصف قطاع القاهرة والمجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظات أخرى مثل بورسعيد والإسماعيلية الشرقية قريبا، بالإضافة إلى طرح محافظة الجيزة.

وأشادت بنجاح تجارب جمع الزجاجات البلاستيكية وإعادة تدويرها، قائلة: «جمع الزجاجات البلاستيكية، وإعادة تدويرها مرة ثانية؛ تجربة ناجحة جدًا، وبدأوا يستخرجوا منها بعض المنتجات البلاستيكية ترجع تتباع ثاني، من خلال مبادرات نهر النيل لجمع المخلفات البلاستيكية».

وفيما يتعلق بالرقابة على المنشآت الصناعية، أكدت أن الوزارة تفرض رقابة شديدة من خلال لجنة مشتركة مع هيئة التنمية الصناعية تضم ممثلين عن كافة الوزارات المعنية.

ونوهت بأن اللجنة تتابع المصانع فيما يخص الالتزام بمعايير الصرف الصناعي، وإلقاء المخلفات، وتلوث الهواء.

وتابعت: «نمنح المصانع الفرصة لتنفيذ خطة الإصحاح البيئي، ونراجع معهم أوجه القصور ونعطيهم فرصة لتوفيق أوضاعهم».

وأكدت أن الوزارة تعمل مع القطاعين الخاص والعام على حد سواء، مشيرة إلى العمل اليوم يجري مع مصانع قصب السكر.

وأوضحت أن هناك استجابة من المصانع بسبب الدعم المقدم، مستشهدة ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي كان يقدم قروضا للمصانع بفائدة مخفضة 2.5%.

ولفتت إلى أن البرنامج الجديد الحالي للصناعة الخضراء يأتي بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن البرنامج كبير جدًا، ويهدف إلى توفيق أوضاع المصانع.