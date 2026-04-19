أمريكا: إصابة 3 طلاب وشخصين آخرين في إطلاق نار قرب جامعة أيوا

قالت الشرطة الأمريكية ومسئولون في جامعة أيوا، إن إطلاق نار خلال شجار في منطقة للحياة الليلية بالقرب من حرم الجامعة أدى إلى إصابة 5 أشخاص في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، من بينهم ثلاثة طلاب.

وذكرت شرطة مدينة أيوا، أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بأعيرة نارية.

وأوضحت أن شخصا واحدا في حالة حرجة في حين أن الأربعة الآخرين حالتهم مستقرة.

وأضافت الشرطة أنه لم يتم القبض على أي شخص حتى اليوم الأحد. ونشرت الشرطة صورا لمجموعات من الأشخاص تم تحديدهم على أنهم أشخاص محل اهتمام. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الشرطة قولها إن عناصرها كانوا يستجيبون لتقارير عن معركة كبيرة في وسط مدينة أيوا بالقرب من مركز تجاري للمشاة مليء بالحانات والمطاعم عندما سمعوا إطلاق نار.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي عدة معارك اندلعت أمام منطقة حانات خارجية، أعقبها فرار حشد خائف من عشرات الأشخاص.

وقالت رئيسة الجامعة باربرا ويلسون إن ثلاثة طلاب أصيبوا، وإن الدعم متاح لمجتمع الحرم الجامعي.

وأضافت ويلسون في بيان: "بينما ننتظر معلومات إضافية، أفكر في هؤلاء الطلاب وعائلاتهم وأصدقائهم وكل الأشخاص الذين يهتمون بهم. أتعاطف معهم، ومع كل شخص في مجتمعنا يتألم أو يشعر بالصدمة الآن".