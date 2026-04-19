الحكومة البريطانية: إطلاق مؤسسة خيرية جديدة لإحياء الذكرى المئوية لميلاد الملكة إليزابيث الثانية

ذكرت الحكومة البريطانية، أنه تم إطلاق مؤسسة خيرية مستقلة جديدة على مستوى المملكة المتحدة، تحمل اسم مؤسسة الملكة إليزابيث بمناسبة مرور مئة عام على ميلاد ملكة بريطانيا السابقة إليزابيث الثانية، وذلك تكريما لالتزامها الدؤوب بالخدمة العامة طوال حياتها.

وأضافت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم الأحد - أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيتولى الرعاية الملكية للمؤسسة، التي ستُجسد قيم الملكة الراحلة للأجيال الحالية والمستقبلية.

وتُعد المؤسسة واحدة من ثلاثة مشاريع تذكارية مترابطة - إلى جانب نصب تذكاري وطني في حديقة سانت جيمس ونصب تذكاري رقمي - لتخليد إرث الملكة إليزابيث على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.

وأشار البيان إلى أنه استلهاما من إيمان الملكة الراحلة الراسخ بأن "الجميع جيراننا"، ستعمل المؤسسة جنبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية، موفرة التمويل والدعم الموجه لترميم المساحات المشتركة التي تُعد قلب الحياة المحلية والحفاظ عليها.

ولضمان تحقيق المؤسسة لأوسع أثر إيجابي ممكن، تُقدم الحكومة البريطانية منحة استثنائية بقيمة 40 مليون جنيه إسترليني، ويُوفر هذا التمويل الأولي اللازم لدعم المشاريع المحلية ذات القيمة العامة، وسيكون حافزا لجمع التبرعات مستقبلا.

وقد تشمل المشاريع المحلية تطوير وتحويل المباني والمساحات الخضراء غير المُستغلة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مجتمعية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، كما سيُساعد التمويل المجتمعات على ضمان حصولها على المهارات والتدريب اللازمين لتنظيم الفعاليات المحلية، بحسب البيان.