وزارة العدل السورية تتسلم سجن جويران وتطلق خطوات لتنظيمه وربطه بالقضاء

تسلم وفد حكومي من وزارة العدل السورية، اليوم الأحد، إدارة سجن حويران في مدينة الحسكة، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاعه ودمجه ضمن المنظومة القضائية.

ووصل الوفد برئاسة النائب العام القاضي, حسان التربة, إلى الحسكة، حيث عقد اجتماعا مع المحافظ، نور الدين أحمد، بحضور الفريق الرئاسي، لبحث آليات إعادة تشغيل القصر العدلي، بحسب تلفزيون سوريا.

كما أجرى الوفد زيارة ميدانية إلى السجن برفقة قائد الأمن الداخلي، العميد مروان العلي، حيث تم تسلم المنشأة رسميا، والاطلاع على أوضاعها، إلى جانب لقاء عدد من السجناء والاستماع إلى مطالبهم.

وأكد التربة أن الوزارة تعمل على نقل إدارة السجون في المحافظة إلى الإشراف القضائي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون التابعة لوزارة الداخلية، مشيرا إلى خطة لإنشاء مكتب قانوني داخل سجن جويران يتبع للنيابة العامة.

وفي سياق متصل، أوضح التربة أن الوفد تفقد القصر العدلي في مدينة الحسكة والتقى القضاة والعاملين فيه، لافتا إلى أن العمل جارٍ لإعادة تشغيله قريبا بعد استكمال أعمال الصيانة، تمهيدا لاستئناف استقبال القضايا والمراجعين.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع إعلان سابق عن توجه وزارة الداخلية لتسلم جميع السجون في المحافظة خلال الأيام المقبلة، في إطار إعادة هيكلة الإدارة الأمنية والقضائية.

كما تتزامن مع تحركات سياسية تهدف إلى استكمال دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة.