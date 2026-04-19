إيران تعلن استئناف الرحلات الدولية من مطار مشهد غدا

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني، الأحد، استئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار مشهد الإيراني، اعتبارًا من غد الاثنين.

جاء ذلك حسبما نشرته وكالة «مهر»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن خطة استئناف للرحلات من أربع مراحل، تشمل المرحلة الأولى السماح رحلات الترانزيت، تليها تشغيل مطارات شرق البلاد.

فيما ستشهد المرحلة الثالثة إعادة تشغيل مطاري مهر آباد والإمام الخميني الدولي في العاصمة طهران، بعد تعرضهما لأضرار نتيجة الهجمات الأمريكية-الإسرائيلية.

أما المرحلة الأخيرة فتتضمن استئناف الحركة الجوية في مطارات المناطق الغربية من البلاد، في وقت كانت فيه إيران قد أعلنت السبت إعادة فتح جزء من مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية.

والسبت، أعادت إيران فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

وقال هيئة الطيران المدني إن «الممرات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران»، مضيفة أن بعض المطارات أعيد فتحها أيضا في الساعة السابعة صباحا.