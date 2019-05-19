وزير النفط العراقي: الحقول النفطية في جنوب العراق تنعم بالاستقرار والأمان

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الأوضاع الأمنية والاجتماعية في جنوب العراق مستقرة أسوة ببقية مدن العراق، وأن الشركات النفطية العالمية تعمل بالحقول النفطية، خصوصاً في المحافظات التي تنعم بالأمن والاستقرار.

وأكد الغضبان - في بيان صحفي أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأحد - أن الحقول النفطية تنعم بالاستقرار والأمان وأن انسحاب موظفي شركة "إكسون موبيل" من البصرة "غير مقبول أو مبرر"، موضحا أن انسحابهم من حقل غرب القرنة بشكل مؤقت أو احترازي، وليس له علاقة بالوضع الأمني في الحقول النفطية بجنوب العراق، إنما هو بسبب حالة التوترات السياسية التي تشهدها المنطقة".

وأضاف أن الشركات العالمية الأخرى تعمل بحرية وأمان واستقرار في تطوير الحقول النفطية، وليست هناك مشاكل أو مبررات تستدعي ذلك، وأن الانسحاب قد يؤدي إلى بث رسائل خاطئة عن الأوضاع في العراق، وهذا ما لا نقبله أبدا.

كما أوضح الغضبان - في البيان - أنه وجه رسالة إلى المسؤولين في شركة أوكسون موبيل طلب فيها إيضاحاً حول ذلك، وطلب منهم العودة إلى العمل بمقتضى عقد طويل الأمد لتطوير حقل غرب القرنة الذي يعد من بين الحقول المهمة، وأن الحكومة العراقية ووزارة النفط تعملان على توفير أعلى درجات الاستقرار الأمني والفني والاجتماعي وتحقيق الظروف والأجواء الأمنية المناسبة لجميع الشركات من أجل تحقيق الأهداف المشتركة.