في كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسون بإنجلترا، أقيم حفل زفاف الأمير هاري وميجان ميركل، بالتاسع عشر من مايو 2018، ويمر عام على هذا الزواج، الذي جمع بين أحد أبناء الأسرة المالكة في بريطانيا وممثلة أمريكية.

الأمير هاري هو "هنري ويلز" الابن الثاني للأمير تشارلز والأميرة ديانا، أما زوجته فهي راشيل ميجان ميركل، أمريكية الجنسية وعملت كممثلة، وشاركت في أعمال مثل السلسلة التلفزيونية " Suits" ومسلسل "فرينج"، وأنجبا طفلهما الأول في السادس من مايو الجاري.

وتستعرض «الشروق» الزيارات الخارجية التي قام بها الزوجان خلال عام من زواجهما.

أستراليا





كانت استراليا المحطة الخارجية الرسمية الأولى لميجان وهاري بعد زواجهما، في الخامس عشر من أكتوبر 2018، وتزامنت الزيارة مع دورة ألعاب إنفكتوس لمصابى الجيش فى الفترة من 20 وحتى 27 أكتوبر.

نيوزيلندا







خلال جولة في المحيط الهادي زار الأمير هاري وزوجته دوقة ساسكس نيوزيلندا في الثامن والعشرين من أكتوبر 2018، وحضر الاثنان الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور 125 عامًا على منح النساء حق التصويت للنساء في الانتخابات البرلمانية عام 1893، لتصبح أول دولة في العالم مانحة لهذا الحق.

تونجا







وكانت الزيارة ضمن الجولة المقررة للزوجان الملكيان في المحيط الهادي، والتقى هاري وميجان بالملك توبو ورئيس الوزراء أكيليسي بوهيفا خلال زيارتهما.

المغرب







وهي الدولة العربية الأولى التي يزورها الأمير هاري وزوجته، وكانت الزيارة في الثالث والعشرين من فبراير 2019، بطلب من الحكومة البريطانية، لدعم جهود تعليم الفتيات وتمكين الشباب في المملكة المغربية، وزارا في جولتهما نادي الفروسية الملكي، وبعض الأماكن السياحية، ومراكز لتعليم الفتيات، كما التقوا ببعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.