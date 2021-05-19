جوارديولا بعد الهزيمة أمام برايتون: علينا الظهور بشكل أفضل في نهائي دوري الأبطال

قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إن فريقه يحتاج إلى الظهور بشكل أفضل قبل مواجهة تشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهزيمة (3-2) أمام برايتون آند هوف ألبيون، الثلاثاء الماضي.

وسجل برايتون 3 أهداف بعد الاستراحة، ليحول تأخره بهدفين إلى فوز مثير على بطل الدوري الإنجليزي، الذي تأثر بطرد جواو كانسيلو المبكر في الشوط الأول.

وسيحمل سيتي درع الدوري بعد مباراة يوم الأحد المقبل أمام إيفرتون وقبل مواجهة تشيلسي، الذي فاز على فريق جوارديولا في الدوري وكذلك في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في الصراع على أكبر لقب أوروبي للأندية في 29 مايو.

وقال جوارديولا للصحفيين "من الصعب اللعب 11 ضد 11 أمام برايتون. 11 ضد 10 يكون صعبا لذا نحتاج إلى التحسن قبل النهائي".

وأضاف "للأسف بعد التقدم 2-0، استقبلنا هدفا بسرعة، وبعد ضغط كبير من المنافس، شعرنا بالإرهاق ولم يكن بوسعنا الحفاظ على الكرة فترة طويلة.. وخسرنا المباراة".

وأكد جوارديولا أن سيتي يشعر بالتفاؤل بخصوص حالة إيلكاي جندوجان الذي خرج من الشوط الثاني كتغيير احترازي.

وقال المدرب الإسباني "يشعر الطبيب بالتفاؤل. المشكلة هي كدمة وكان يركض في الشوط الثاني ببعض الإزعاج ولم أكن أريد المخاطرة".