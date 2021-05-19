 إيطاليا: اجتماع وزاري على غرار مؤتمر برلين حول ليبيا يعقد في 23 يونيو - بوابة الشروق
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إيطاليا: اجتماع وزاري على غرار مؤتمر برلين حول ليبيا يعقد في 23 يونيو

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو
مروة محمد
نشر في: الأربعاء 19 مايو 2021 - 7:11 م | آخر تحديث: الأربعاء 19 مايو 2021 - 7:57 م

أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع الوزاري المقبل حول ليبيا في "صيغة برلين" سيعقد في 23 يونيو المقبل.

وقال دي مايو، خلال إحاطة أمام البرلمان الإيطالي حول الأمن في البحر الأبيض المتوسط، إن إيطاليا تشارك بنشاط في آليات متابعة عملية برلين.

وأوضح دي مايو أنه بناءً على طلب روما، دعت ألمانيا لعقد اجتماعاً جديداً على غرار مؤتمر برلين على المستوى الوزاري في 23 يونيو لتعزيز التنسيق الدولي، وفقاً لما نقلته وكالة "نوفا" الإيطالية.

وأضاف دي مايو: "تستمر اتصالاتي مع الشركاء الإقليمي ين والأوروبيين والدوليين الرئيسيين بدءًا من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث لدينا معها تنسيق مستمر ومثمر بشأن ليبيا ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن على المستوى الفني".

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