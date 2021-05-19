دراسة استقصائية: معظم الموظفين في كندا يريدون العودة إلى العمل من المكاتب

يرغب معظم الموظفين في كندا في العودة إلى العمل من المكتب، لكن نحو 75% من الموظفين يفضلون نموذجا "هجينا" يتيح بعض المرونة للعمل عن بعد، وفقا لدراسة استقصائية شملت نحو ألفي شخص وأجريت لصالح شركة "كيه بي إم جي" (كلينفيلد بيت مارويك جورديلر) العالمية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء أن نصف من شملتهم الدراسة قالوا إنهم أكثر إنتاجية وفعالية في بيئة العمل الافتراضية. ويمثل هذا انخفاضا مقارنة بنسبة 59% في استطلاع مماثل قبل عام، ما يشير إلى أن فترة 14 شهرا من ترتيبات العمل من المنزل بسبب وباء كورونا قد أثرت على بعض الموظفين.

ولم يعد موظفو المكاتب الكندية في قطاعات المالية والحكومة والقطاعات الأخرى إلى أماكن عملهم بالسرعة التي عاد بها نظراؤهم في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حملة التطعيم ضد كورونا في البلاد بدأت بطيئة. ولم يتم تطعيم سوى أقل من 4% من السكان بشكل كامل، وفقا لبيانات بلومبرج.

لكن إمدادات اللقاح في كندا تتحسن، وتعهد رئيس الوزراء جاستن ترودو بأن يتمكن جميع الكنديين الذين يريدون تلقي اللقاح من الحصول على الجرعتين بحلول سبتمبر، ما يوفر للشركات قوة دافعة لتعزيز خطط العودة إلى العمل من المكتب.