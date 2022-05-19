الائتلاف الحاكم في ألمانيا يعتزم دعم برنامج إنساني لإيواء 5000 أفغاني سنويا

يعتزم الائتلاف الحاكم في ألمانيا تخصيص ما لا يقل عن 25 مليون يورو هذا العام لبرنامج إنساني يهدف إلى إيواء اللاجئين القادمين من أفغانستان.



جاء ذلك في نموذج للمشاورات النهائية للجنة الموازنة بالبرلمان، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الخميس.



ونظرا لأن وزارة الداخلية الألمانية كانت قدرت التكاليف الخاصة بعملية اختيار اللاجئين وتكاليف الرحلة والإيواء الأولي لمدة 14 يوما بـ5000 يورو لكل شخص، فإن المبلغ الذي رصده الائتلاف الحاكم للبرنامج سيكفي لإيواء 5000 شخص.



من جانبها، قالت المتحدثة باسم كتلة حزب اليسار المعارض لشؤون سياسة اللجوء، كارلا بونجر،:" ما طرحه الائتلاف هنا هو فضيحة وغير كاف تماما في ظل أزمة عشرات آلاف الأشخاص الذين يخشون على حياتهم في أفغانستان حاليا والذين يحتاجون بصورة ماسة إلى طريق لجوء آمن".



يذكر أن الائتلاف الحاكم يتكون من حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.



في المقابل، قالت المتحدثة باسم حزب الخضر لشؤون السياسة الداخلية، لمياء قدور:" لا يزال الاستعداد لتقديم المساعدة في ألمانيا كبيرا رغم حرب أوكرانيا" مشيرة إلى أن الولايات مستعدة لإيواء لاجئين كما أنها ساعدت بالفعل العديد من الأشخاص القادمين من أفغانستان " وسنحدد حصصنا بناء على ذلك".



كانت الوزارة كتبت في خطابها الصادر في نيسان/أبريل الماضي أن إيواء 5000 شخص من أفغانستان في كل عام " يبدو قابلا للتحقيق على الصعيد التنفيذي".